Geweld tegen een hulpverlener moet net zo zwaar bestraft worden als geweld tegen iemand anders

Verwaar­loos­de peuter bevrijd uit woning vol afval, moeder aangehou­den

11 maart Hulpverleners hebben gisteren in Moskou een 5-jarig meisje bevrijd uit een appartement vol zakken met vuilnis en ander afval. De 47-jarige moeder van het meisje zit in de cel. Ze had haar dochter dagenlang alleen achtergelaten, meldden Russische officials.