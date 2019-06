Gewonde door ongeluk A50, file opgelost

Veroorza­ker ongeluk laat Michelle (21) bloedend achter en weigert 112 te bellen

9:37 Hij is boos. Enorm boos, want zijn dochter is gewond geraakt bij een scooterongeluk en de veroorzaker maakte zich uit de voeten. Albert Kraans noodkreet op Facebook om de man die het ongeluk veroorzaakte waarbij zijn 21-jarige dochter Michelle uit Hattem flink gewond raakte wordt veelvuldig gedeeld.