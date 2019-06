Gewonde en lange file door ongeluk A50

Een personenwagen raakte rond 05.15 uur tussen Apeldoorn en Arnhem in een slip en werd aangetikt door een vrachtwagen, daarna kwam de wagen tegen een andere vrachtwagen tot stilstand.



De snelweg was volledig afgesloten voor verkeer omdat de traumahelikopter met aan boord een mobiel medisch team op de snelweg moest landen.



Een inzittende is met spoed en onder begeleiding van de trauma-arts naar het ziekenhuis gebracht. De auto raakte zwaar beschadigd, beide vrachtwagens liepen slechts lichte schades op.



Automobilisten moeten tussen Apeldoorn naar Arnhem volgens de ANWB rekening houden met een vertraging van 122 minuten (schatting om 06.50 uur). Omrijden kan via Ede over A1, A30 en de A12.