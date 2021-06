Gewonde man lag urenlang in woning na steekpartij

ZWOLLE - In Zwolle is een man neergestoken in de Vechtstraat, vermoedelijk op de parkeerplaats van supermarkt Coop. De man zou vannacht al neergestoken zijn, maar daar werd vanmorgen pas melding van gedaan bij de politie. Het slachtoffer is afgevoerd naar het ziekenhuis.

De man zou nog aanspreekbaar zijn geweest op het moment dat hij vervoerd werd naar het ziekenhuis. De identiteit van de dader en waar deze zich op het moment bevindt kan de politie nog niet zeggen. De politie is nog bezig met onderzoek.

Volgens politiewoordvoerder Simone van Dijk is de man vannacht al neergestoken, maar kreeg de politie daar deze ochtend rond half tien pas een melding van binnen. ,,Er heeft dus een hele tijd tussen gezeten voordat wij wisten dat dit plaatsvond”, vertelt de woordvoerder. ,,Het slachtoffer is momenteel in het ziekenhuis, dus we kunnen nog niet horen wat er zich precies heeft afgespeeld.”

Buurtonderzoek

Het slachtoffer is aangetroffen in een woning op de begaande grond van het appartementencomplex op de hoek van de Borneostraat met de Vechtstraat. Ook hier is afzetlint gespannen. Vanochtend gingen politieagenten met kogelwerende vesten naar binnen. Inmiddels zijn zij vertrokken en houdt de politie een buurtonderzoek onder bewoners. In het complex gaat het nieuws over de steekpartij als een lopend vuurtje.

René van Wilsem woonde dertien jaar met veel plezier in het gebouw: ,,Maar sinds dit gezin hier anderhalve maand geleden is komen wonen, is het hommeles. Ik hoor dag en nacht kabaal beneden. Vannacht om vier uur hoorde ik ook gestommel en geschreeuw.’’

Quote ,We hebben geen leven meer. Dag en nacht gaat het hier los. Marion van Wilsem, Bewoner appartementencomplex

Medelijden met kinderen

,,We hebben hier geen leven meer. Dag en nacht gaat het hier los’’, vult zijn vrouw Marion aan. ,,Het gaat om een moeder met twee kinderen, en er komen verschillende mannen langs. Onderling is er veel agressie, er wordt zelfs gespuugd naar elkaar. We hebben medelijden met de kinderen.’’

Van andere bewoners begreep het echtpaar dat de steekpartij plaatsvond bij de Coop en dat het slachtoffer daarna naar het huis van hun benedenbuurvrouw is gekomen. ,,We hopen dat er einde komt aan de ellende. Er zijn laatst zelfs keien op het dak van de berging gegooid en er staan mensen aan de deur die hun geld komen halen.’’

Volgens het echtpaar zijn er door bewoners van de flat verschillende klachten bij de woningbouw gedaan over het gezin. ,,De politie is ook al vaker gebeld door bewoners en die hebben hier meerdere keren op de stoep gestaan.’’

Afzetlint bij Coop

Verderop in de Vechtstraat is bij de achterkant van de parkeerplaats van supermarkt Coop is vanochtend eveneens afzetlint gespannen en waren agenten ter plaatse. Het vermoeden bestaat dat achter de supermarkt de steekpartij heeft plaatsgevonden.

Naar aanleiding van het steekincident werd een traumahelikopter met spoed opgeroepen. Deze werd uiteindelijk toch gecanceld.

Volledig scherm Iets verderop in de Vechtstraat is eveneens afzetlint gespannen en zijn politieagenten ter plaatse. Mogelijk zou bij de achterkant van de parkeerplaats van supermarkt Coop de steekpartij hebben plaatsgevonden. © Stefan Verkerk

Volledig scherm Persoon neergestoken in de Vechtstraat. © Stefan Verkerk

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Een aantal weken geleden vond er ook al een steekpartij plaats in Zwolle, toen in de Bitterstraat. Daarbij overleed de 32-jarige Zwollenaar aan zijn verwondingen. Een 30-jarige man, ook uit Zwolle, werd aangehouden.