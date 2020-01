Gezien de droogte van de vorige zomers is haast geboden om de rivieren begaanbaar te houden

‘Vader lag met poep aan handen in bed’: Verpleeg­huis Het Beekdal beschul­digd van verwaarlo­zing

7:05 HEELSUM - Bewoners van woonzorgcentrum Het Beekdal in Heelsum worden verwaarloosd. Die beschuldiging komt van familieleden van bewoners. ,,Hoe mooi het gebouw van buiten ook is, daarbinnen speelt zich veel ellende af. Ze hebben mijn dementerende vader met poep aan zijn handen in bed laten liggen en rond laten lopen’’, zegt Jacqueline de Deugd uit Renkum.