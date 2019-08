Gezien de klimaatdoelstellingen is het waanzin dat in Nederland per plaats verschillende subsidies gelden

Amerikaan zat 82 dagen onterecht vast: douane zag zijn meegebrach­te honing aan voor meth

23 augustus Zijn zwak voor honing leverde de Amerikaanse Leon Haughton een bittere nasmaak op. De 45-jarige man uit Maryland werd gearresteerd toen hij na een vakantie in Jamaica drie flessen van zijn favoriete honing mee terugnam naar de VS. Haughton werd gearresteerd omdat het douanepersoneel dacht dat hij vloeibare meth meesmokkelde. Na grondig onderzoek bleek wel degelijk honing in de drie meegenomen flesjes te zitten, maar toen had Haughton er al 82 dagen cel opzitten.