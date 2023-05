Gezin spoorloos na inval politie• Onverwachte feestganger op festival • Huub Stapel duikt op in Doesburg

HUUB STAPEL DUIKT OP IN DOESBURG | Een bekend gezicht in de straten van Doesburg. Acteur Huub Stapel fietst op een Gazelle richting Stadsbierhuys De Waag. De Limburgse acteur, televisie- en theatermaker maakt opnamen voor Langs de IJssel, een serie die vanaf september op televisie te zien is.

POLITIE TASERT 95-JARIGE VROUW | De Australische politie onderzoekt of een agent te ver is gegaan door in een verpleeghuis een 95-jarige bewoonster met dementie te taseren. Volgens plaatsvervangend politiecommissaris Peter Cotter liep de vrouw, Clare Nowland, rond met een mes dat ze niet liet vallen. Toen ze werd getaserd viel ze en raakte ze gewond aan haar hoofd.

GEZIN SPOORLOOS NA INVAL POLITIE | Een moeder en haar 8-jarige zoon uit Deest zijn spoorloos, nadat politie en jeugdbescherming woensdag een poging deden om de jongen uit huis te plaatsen. Het lot van de vader van het gezin, dat volgens dorpsbewoners steeds meer in afzondering was gaan leven, is onduidelijk.

GUANU NÓG ANGSTIG NA GRONINGEN-AJAX | Met angst en beven naar het voetbalstadion gaan: het is te gek voor woorden vinden Daniël, Guang en Noah. De jeugdige voetbalsupporters denken lekker te kunnen genieten van hun club, zit de wedstrijd er na tien minuten soms alweer op, omdat enkele ‘volwassenen’ de boel op stelten zetten.

WICHERT HEEFT BIJNA VIJFTIG JAAR STOMA | Al bijna vijftig jaar heeft Wichert van Dijk (67) een stoma. Hij heeft er mee leren leven. Sterker nog, de zak op zijn buik gáf hem leven. Maar loopt nog altijd tegen vooroordelen aan. Vandaag, op de dag dat er jaarlijks wordt stilgestaan bij zijn diagnose, doet Van Dijk zijn verhaal. Een gesprek over zijn jeugd in de Noordoostpolder, en zijn kijk op seks, liefde en de dood.

KRAKER WIL TERUG IN ‘RAVEPAND’ | Kraker Dave van den Hooven wil maandag terugkeren in het pand aan de Eldrikseweg in Laag-Keppel, dat deze week per direct is gesloten vanwege ‘geconstateerd acuut brandgevaar’. Hij laat een elektricien komen om de elektrische installaties te keuren, en verwacht dat hij er daarna weer in kan.

ECHTPAAR WINT EEN MILJOEN | Ze waren erbij toen Niels uit Oldenzaal met één druk op de knop miljonair werd in Holland Casino Enschede. Donderdagavond waren ze zelf de gelukkige. Een echtpaar won in het Enschedese casino de Mega Millions Jackpot van €1.114.089. „Ik ben positief geschokt.”

LOF VOOR FANS WEST HAM | Er is wat verwarring over wie precies wie is, maar in diverse Engelse media en zeker op sociale media is lof voor die paar Engelse fans van West Ham United die de doorgeslagen horde AZ-hooligans uit hun supportersvak proberen te houden. Een van hen is bij West Ham bekend als die-hard -fan ‘Knollsy’.

TRACTOR BOTST TEGEN BOOM | Een tractor is vanochtend in Rumpt op een boom gebotst en daarna volledig uitgebrand. Eén persoon is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

FLORIS START ZELF REANIMATIE | Floris Kayim bedenkt zich geen moment, als hij vrijdagochtend als eerste bij een ongeluk arriveert. De persfotograaf legt zijn toestel naast zich neer en reanimeert het slachtoffer. Tevergeefs, zo blijkt later. Toch is de politie blij met zijn hulp. „Ik ben blij dat mensen als Floris een poging doen. Soms helpt het, soms helpt het niet”, zegt wijkagent Bas ten Berge.

MAN OVERLIJDT NA ONGEVAL MET PETANGQUEBAL | De 37-jarige Eindhovenaar die zaterdag door een geëxplodeerde petanquebal zwaargewond in het ziekenhuis belandde, is donderdag overleden aan zijn verwondingen. Dat bevestigt zijn familie.

ONVERWACHTE FEESTGANGER OP DANCEFESTIVAL | Op het Nijmeegse dancefestival Subcultuur stond donderdagmiddag wel een heel bijzondere bezoeker tussen de feestvierders: een wallaby. De kleine kangoeroe moest door een dierenarts worden verdoofd en is naar een opvangplek gebracht.

