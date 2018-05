Gezin stapt uit auto en wordt beslopen door jachtluipaarden in Beekse Bergen

Weinig werklozen in Achterhoek: horeca staat te springen om personeel

7:40 DOETINCHEM - Het aantal mensen met een ww-uitkering in de Achterhoek is eind maart tot onder de 5.000 gedaald, om precies te zijn 4.997. Dit is het laagste aantal sinds eind 2008, net na het uitbreken van de crisis.