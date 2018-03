Gezin uit Rosmalen twee uur lang vastgebonden bij gewapende overval, geld en sieraden gestolen

Man steekt in mum van tijd drie voorbijgangers in Amsterdam neer om voertuig

14:17 Een man uit Apeldoorn heeft gisterenavond laat in ruim anderhalve minuut tijd drie mensen neergestoken met een mes op de Jan Evertsenstraat in Amsterdam. In alle drie de gevallen stak hij omdat zijn slachtoffers hun snorfiets of auto niet af wilden staan.