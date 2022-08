Gezinnen én hulpverleners in het rood: geen geld voor laptop, fiets of sportvereniging

Die norm in Nijmegen ligt bij een inkomen van rond de 2000 euro bij een gezin met twee ouders. Maar door hogere prijzen in de supermarkten, fikse prijzen aan de pomp en dan ook nog sterk stijgende kosten voor elektriciteit en gas, komen ook de mensen met een hoger inkomen in de problemen. Ook zij hebben steeds vaker geen geld om hun kinderen een nieuwe fiets te geven of de contributie voor de sportclub te betalen.

Een maand eten of een nieuwe fiets

In Arnhem wordt het Nijmeegse beeld herkend. ,,Er wordt een veel groter beroep op ons gedaan”, zegt voorzitter Dick van der Meer van Leergeld Arnhem. ,,In 2020 hielpen we vierduizend kinderen. Dit jaar zitten we al over dat getal heen en het schooljaar is hier nog niet eens begonnen. Het gaat om gezinnen waar de kinderen nog nauwelijks nieuwe kleding kunnen krijgen, soms is eten al een probleem.”



De vraag overweldigt de stichting. ,,We kunnen niet iedereen helpen. We zijn daarom met de gemeente in gesprek over extra ondersteuning.” Ook in Nijmegen zijn er gesprekken met de gemeente om te kijken of ook de nieuwe groep mensen met geldproblemen kan worden geholpen.