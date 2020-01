Gezocht: 12-jarigen met een mening

Is het tijd voor de kinderen om zich uit te spreken? Moeten politici meer gaan luisteren naar kinderen? En wat vinden jullie van het gedoe in Gelderland over het inspreken van de 12-jarige Lars ?

De Gelderlander is op zoek naar 12-jarigen (iets jonger of ouder mag ook) in de Provincie Gelderland die met hun ouders of hun leraar in gesprek willen met een journalist over nieuws, maar ook over de wensen van kinderen voor de wereld. Wat zouden zij jij mee willen geven aan politici in Nederland?