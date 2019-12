Gezocht: datajournalist die ons onderzoeksteam komt versterken

Wij zoeken een (freelance) onderzoeksjournalist die een kei is in het verwerven en verwerken van data en deze redactie in 2020 kan versterken.

We zoeken een nieuwsgerichte journalist of data-analist die informatie kan analyseren en vertalen in journalistieke producties vertalen. Je weet gegevens uit openbare bronnen registers en databanken op te diepen en toegankelijk te maken, hebt kennis van de Wet Openbaarheid van Bestuur (Wob) en ervaring met het verkrijgen van gegevens via Wob.