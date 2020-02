Gezocht: doe jij er alles aan om het coronavirus niet op te lopen?

video Jaap uit Wehl in de race voor beste grasmees­ter van Nederland: ‘De grasmat moet perfect zijn’

10:14 Jaap Verhagen is een grastovenaar. Alsof het zijn kinderen zijn. Zo verzorgt Jaap Verhagen uit Wehl de voetbalvelden in Zutphen. Nu is hij een van de kanshebbers om de beste grasmeester van het land te worden. Zijn kwaliteiten zijn landelijk opgepikt. Hij is één van de vier overgebleven kanshebbers om de beste grasmeester van Nederland te worden.