Gezocht: feestvierders die de finale van het Eurovisie Songfestival gaan volgen

Politieac­tie in Duiven, agenten met kogelweren­de vesten zetten omgeving ruim af

13:42 DUIVEN - De omgeving van de Ernststraat in Duiven is dinsdagmiddag ruim afgezet vanwege een ‘verdachte situatie’. Dat gebeurde vanwege een politieactie die daar aan de gang was. De Politie Gelderland doet er onderzoek in een woning.