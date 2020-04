Gezocht: nieuwe ouders die willen vertellen over geboorte en kraamtijd tijdens de coronacrisis

oproepHoe is het om in tijden van corona op een roze wolk te zitten? Of zitten jullie na de geboorte weliswaar op een wolk, maar heeft die ook zeker een paar donkergrijze strepen? Door de coronacrisis is het toch allemaal minder gezellig is: kraambezoek via Zoom en geen klanten voor beschuit met muisjes.