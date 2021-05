Gezocht: scholieren die willen vertellen over terug naar school

Twee keer per week zelftest bij leerlingen ‘is onmogelijk’

8:51 Alle leerlingen op middelbare scholen zouden twee keer per week een zelftest moeten doen om zo veilig de scholen volledig te kunnen openen. Maar of het testen door leraren en leerlingen een effectief wapen is tegen nieuwe virusuitbraken in het voortgezet onderwijs, is nog maar de vraag. ,,Dit brengt scholen in een onmogelijke positie.”