Gezocht: voorwerpen en vriendschappen uit de Tweede Wereldoorlog

OPROEPDit najaar is het 75 jaar geleden dat operatie Market Garden werd uitgevoerd. De sporen daarvan zijn nu nog te zien in het landschap én in de mensen, door de vele verhalen over deze oorlogsperiode. De Gelderlander is voor een serie interviews op zoek naar voorwerpen uit deze tijd én vriendschappen die tijdens de oorlog zijn gesloten.