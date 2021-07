Gezocht: vrijwilligers om troep in uiterwaarden mee op te ruimen

CUIJK - Natuurmonumenten start waarschijnlijk dit weekeinde al met een grote opruimactie in de natuurgebieden in Limburg en Brabant die onder water hebben gestaan. Volgens de natuurorganisatie is er waarschijnlijk veel troep achtergebleven in de uiterwaarden, reden om ook de hulp in te roepen van vrijwilligers.

,,We zijn daar waar het al kan aan het inventariseren wat er is achtergebleven in de natuurgebied’’, vertelt woordvoerder Marjolein Koek. Deels zal machinaal verwijderd moeten worden, ,,maar een deel ook met de prikstok.’’

Daar kan Natuurmonument ieders hulp bij gebruiken. ,,Veel mensen hebben ook al aangegeven te willen helpen.’’ Vandaar dat de natuurorganisatie een speciale ‘hoogwateropruimpagina’ op de website heeft gemaakt waar de komende dagen steeds opruimacties op worden geplaatst waarvoor mensen zich aan kunnen melden.

Verraderlijk en gevaarlijk

Iedereen wordt gevraagd tot die tijd weg te blijven uit de uiterwaarden, omdat de terreinen kletsnat zijn en er ‘verraderlijke en gevaarlijke situaties ontstaan, bijvoorbeeld door drijfzand en wegtrekkend water’, meldt Natuurmonumenten.

De opruimactie beperkt zich voorlopig tot de Maas: het water in Waal en Rijn is minder hoog gekomen. ,,En het water in de Maas is op veel plekken door straten gespoeld en heeft er veel troep uit meegenomen.’’

Hoe groot de ellende precies is, is nog moeilijk te zeggen: in veel uiterwaarden is het water nog steeds redelijk hoog en zakt het pas de komende dagen weg. ,,Maar we hopen dit weekeinde al aan de gang te kunnen.’’