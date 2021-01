Gezondheidsraad: vaccin vooral gebruiken om sterfte te voorkomen, dus voorrang voor ouderen

Volgens woordvoerder Kees Groeneveld laat de gezondheidsraad zich niet uit over de keuze die het kabinet heeft gemaakt om zorgpersoneel van verpleeghuizen en nu ook zorgpersoneel in ziekenhuizen en huisartsen en hun assistenten met voorrang te vaccineren tegen corona. ,,Wij hebben gezegd: concentreer je op ouderen, want die sterven eerder aan het virus. En zo voorkom je ook dat ze op een ic belanden. Verder hebben we ook gezegd: wees zo terughoudend mogelijk met het vaccineren van mensen in de zorg, omdat het vaccin dat nu beschikbaar is juist zo goed is voor ouderen.’’