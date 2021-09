GGD gefrustreerd over contact-ontkenners: ‘Ik ben bij niemand in de buurt geweest, meneer’

Bij twee GGD's in Oost-Nederland herkennen ze het beeld dat besmette personen bij het bron- en contactonderzoek aangeven met weinig mensen contact te hebben gehad. ,,Soms zeggen ze: ik ben met niemand in contact geweest. En dan weten wij best dat dat helemaal niet kan. Het aantal contacten dat mensen hebben neemt juist steeds meer toe”, zegt Henk Bril, directeur van de GGD in de regio Ede-Arnhem.

Hij ziet dat de samenleving steeds meer open gaat. ,,En dan willen mensen blijkbaar niet in quarantaine of een ander niet lastig vallen met de regels die mensen verplichten thuis te blijven.” Ook de GGD in Noord- en Oost- Gelderland bevestigt het beeld van een groeiende groep ‘contactontkenners’. In Gelderland-Zuid is het de GGD nog niet opgevallen. Daar is het aantal gemelde contacten juist toegenomen.

‘GGD-Medewerkers moeten meer rechercheren’

Als iemand zegt weinig contact te hebben, doen de GGD's hun best door te vragen of mensen te overtuigen toch hun contacten te delen, vertelt Bril. Op het onderzoek van de GGD was nog al eens kritiek. Onderzoek van de GGD zou niet snel en grondig genoeg zijn. Bril herkent dat deels. Ja, zegt hij, er werd te weinig diepgaand gezocht naar besmettingen en de bron daarvan. ,,We zagen veel nieuwe mensen in de rol van hulpverleners, maar te weinig in de rol van onderzoeker, zeg maar ‘rechercheur’, of analist. We hebben daar echt wel een verdiepingsslag in willen maken.”