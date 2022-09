GGD heeft voldoende personeel, maar hoe voorkomen ze dat medewerkers lopen te niksen?

Bij sectoren als de horeca is de afgelopen maanden lichtelijk gevreesd voor een nieuwe leegloop van personeel, nu de GGD met een nieuwe prikcampagne start. Restaurants en cafés kunnen niet opbieden tegen de hogere salarissen in de prikstraat. Uit een rondgang in de regio blijkt dat het voor de GGD’s inderdaad geen groot probleem is geweest voldoende personeel te vinden voor de campagnes.