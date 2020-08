GGD is nu de kop van Jut: ‘Soms worden familieleden boos als ze in quarantaine moeten’

,,Ik ken hier bijna niemand meer.’’ Een personeelslid van de GGD in Gelderland-Zuid vat samen hoezeer de organisatie in de afgelopen maanden is veranderd. Waar de organisatie in maart begon met een team infectieziekten van negen voltijdsbanen, wordt nu een aparte corona-organisatie opgetuigd van 120 voltijdsbanen, plus een flexpool.