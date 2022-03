GGD: lucht in Gelderland schoner, maar nog niet gezond

Kleine verbetering

Het is een kleine verbetering ten opzichte van twee jaar daarvoor, toen het gemiddeld nog om bijna twaalf maanden ging. In 2020 en 2021 is de luchtkwaliteit nog verder verbeterd doordat er door de coronapandemie minder uitstoot door verkeer was, al is dat waarschijnlijk van tijdelijke aard.



In 2019 voldeed de provincie nergens aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Deze zijn strenger dan de Nederlandse en Europese normen, waaraan wel wordt voldaan. De gezondheidsschade in Gelderland ligt rond het landelijke gemiddelde.



De afgelopen jaren is de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door verkeer en industrie flink omlaaggegaan. De bijdrage van houtstook en landbouw is relatief groot en bleef min of meer gelijk. Binnen de provincie zijn er duidelijke verschillen. In de regio Nijmegen-Arnhem (vooral verkeer en scheepvaart) en in de regio Ede-Barneveld (intensieve veeteelt) is de lucht het viest, in het noorden van de provincie het schoonst.