GGD roept 73- en 74- jarigen op: wacht niet op brief, maak nu al prikafspraak

Eerste Nederland­se sterfgeval na AstraZene­ca-prik zorgt voor nieuwe hoofdbre­kens

14:18 Ook in Nederland is iemand overleden aan tromboseklachten die het gevolg zouden kunnen zijn van het AstraZeneca-vaccin, meldt bijwerkingencentrum Lareb. Eerder gebeurde dat al in andere landen. Een verband met het vaccin staat nog niet vast.