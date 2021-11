GGD: Veel belangstelling voor boosterprik in regio

In de regio Gelderland-Midden kwamen afgelopen weekeinde 502 mensen opdagen om een prik te halen. ,,Dat is boven verwachting”, zo zegt een woordvoerder van de regionale GGD daar. ,,We zetten in Elst zelfs extra capaciteit bij, want dat is de drukste locatie. Waarschijnlijk ook omdat daar nu mensen uit Arnhem en Nijmegen naartoe komen.”



Ook in de regio Noord- en Oost-Gelderland lopen de roosters snel vol, vertelt een woordvoerder. Campagnes om mensen naar de vaccinatielocaties te laten komen, zijn op dit moment niet nodig. In de regio Gelderland-Zuid is het beeld net zo. Hoewel het de eerste dagen nog wat rustiger was, zijn er vandaag al heel wat mensen op komen dagen.

Brieven in Utrecht kwamen te laat

Bij de vaccinatielocatie in Veenendaal is het nog niet heel druk, maar dat komt niet door een gebrek aan interesse, zo laat een woordvoerder van de GGD in Utrecht weten. ,,Door een storing bij PostNL lagen de uitnodigingen daar later op de mat. Daarom is het vanaf nu ook mogelijk een afspraak te maken zonder de uitnodigingsbrief.”



Alle mensen geboren in 1936 of eerder kunnen telefonisch een afspraak maken via het landelijke afsprakennummer.

Geen nieuwe twijfels over vaccin

Bij de diverse GGD’s leeft het beeld dat de meeste mensen die twee vaccinaties hebben gehad niet opeens twijfelen over de derde prik, maar deze ook ophalen. Exacte cijfers zijn nu nog niet te geven.



Veel mensen komen dan ook mét partner, ook als hij of zij jonger dan tachtig jaar is. Partners van tachtigplussers kunnen ook meteen een prik krijgen. Zij moeten hiervoor wél een afspraak maken en kunnen niet zonder afspraak zelfstandig langskomen op de vaccinatielocaties. Tachtigplussers zelf mogen dit in verschillende regio’s wel.