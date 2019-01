GGD vraagt oud-medewerkers om prikken te geven

DOETINCHEM - De GGD in de Achterhoek heeft oud-medewerkers opgeroepen om te komen helpen bij een grote vaccinatiecampagne tegen meningokokken. Alleen op die manier komt de gezondheidsdienst aan voldoende mensen die bevoegd zijn om inentingen te geven en om de campagne in goede banen te leiden.

Quote We zijn een grote GGD en medewer­kers vinden het vaak leuk om een keer wat anders te doen Van maart tot en met juni moeten ongeveer 37.000 jongeren van 15 tot en met 18 jaar een inenting tegen meningokokken krijgen. Het gaat niet alleen om Achterhoekse jongeren, maar ook om andere tieners in het gebied waar de GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG) werkt. Dat is een gebied dat zich uitstrekt van Harderwijk tot Winterswijk.



Om al die jongeren te vaccineren worden er 42 vaccinatiedagen georganiseerd op 21 locaties. Op sommige plekken zijn wel zestien prikkers tegelijk aan het werk. Daarnaast zijn er gastvrouwen en -heren nodig om mensen te ontvangen en moeten mensen die zich laten inenten geregistreerd worden.

Campagne

,,Alle medewerkers van de GGD werken mee”, laat Erna de Vries, woordvoerster van de GGD NOG, weten. ,,We zetten zo’n 140 medewerkers in, waarvan vijftien externen.” Die externen zijn oud-collega’s en andere mensen zich hebben gemeld na een oproep van de GGD.

Ook GGD's Gelderland-Zuid, VGGM en Hart voor Brabant beginnen in maart met de campagne voor 15 tot 18-jarigen. ,,We hebben al onze medewerkers opgeroepen met de vraag of ze willen helpen”, zegt woordvoerster Marlies van Andel van GGD Hart voor Brabant (Boxmeer en omgeving). Ze verwacht dat de organisatie zelf voldoende personeel in huis heeft om de grootschalige vaccinatieronden aan te pakken. ,,We zijn een grote GGD en medewerkers vinden het vaak leuk om een keer wat anders te doen.”

Linda de Heer van GGD Gelderland-Zuid (Nijmegen en omgeving, Betuwe) zegt dat het ‘altijd een beetje spannend’ is of er voldoende personeel beschikbaar is voor dit soort grote acties. ,,Maar meestal lukt het wel. Mensen werken hier graag aan mee.” Ook VGGM (Arnhem en omgeving, Liemers en Vallei) is nog bezig met de organisatie van de campagne. Het is nog niet duidelijk hoe veel personeel daar nodig is en of de GGD het met eigen personeel kan oplossen.

Besmet

De vaccinatiecampagne tegen meningokokken is vorig jaar begonnen nadat er steeds meer mensen besmet raakten met de bacterie en er meer mensen aan overleden. Ook in het werkgebied van GGD NOG werd een sterfgeval gemeld. In het najaar konden daarom alle 14-jarige een prik halen. Daarna zijn ze beschermd tegen vier typen van deze bacterie. In maart kunnen ook alle 15 tot en met 18-jarigen een inenting krijgen.

Juist jongeren zijn gevoelig voor besmetting, omdat ze veel contact met verschillende mensen hebben. Ze zijn daarom ook de belangrijkste verspreiders van de bacterie. Ook kleine kinderen en 65-plussers lopen relatief vaak de bacterie op. Sinds mei krijgen daarom alle peuters van veertien maanden ook een inenting.