GGD weigert coronatest bij snipverkouden Frits (72): ‘Kijkt u het nog maar een dagje aan’: ‘Kijkt u het nog maar een dagje aan’

,,Eigenlijk wist ik niet wat ik hoorde,” zegt Frits, die de reactie nog altijd op z'n zachts gezegd als apart ervaart. ,,Ik verwachtte juist een reactie van fijn dat u belt. Maar ik kreeg echt de indruk dat ik een doktersassistent aan de lijn kreeg die de overbelasting van de huisarts probeert te voorkomen door urgente en minder urgente medische klachten van elkaar te scheiden.”



,,Mij werd ook nog gevraagd of ik nog werk,” Gaat Frits verder. ,,Alsof dat meespeelt of je je wel of niet mag laten testen. Heel apart. En nee, ik werk niet meer, ik ben 72 jaar en gepensioneerd.”