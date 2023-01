Ggz-deskundige keert niet terug op de 112-meldkamer

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Zelenski: ‘Bachmoet en Soledar houden stand ondanks beschietin­gen’

Oekraïne weet de voortdurende Russische beschietingen in het oosten van de Donbas volgens president Volodimir Zelenski nog steeds af te slaan. ,,Ondanks alles houdt Bachmoet stand”, zei hij zondagavond in zijn dagelijkse videoboodschap. Hoewel het grootste deel van de stad werd verwoest door Russische aanvallen, kunnen de Russische troepen er volgens hem niet doordringen. Soledar, zo’n 20 kilometer naar het noordwesten, houdt ook stand, al is de vernietiging nog groter en is de situatie erg moeilijk, aldus de Oekraïense president. Volg alle ontwikkelingen van de oorlog in ons liveblog hieronder.

7:57