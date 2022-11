Ghalia AlNoaimi werkt in Wageningen, maar juicht voor Qatar: ‘Dankzij de spotlights van het WK ontwikkelt het land zich nu sneller’

Nederland of Qatar? De keuze is niet ingewikkeld voor AlNoaimi als Oranje dinsdag zijn laatste groepswedstrijd tegen het al uitgeschakelde gastland speelt. ,,Natuurlijk support ik Qatar”, zegt ze lachend. ,,Daar kom ik vandaan, daar wonen mijn familie en vrienden.”

AlNoaimi, in dienst van de Qatar University, verblijft voor minimaal vier jaar in Nederland om verder te worden opgeleid als docent environmental toxicology. Ze maakt lange dagen in het laboratorium voor chemische proeven. Maar als het even kan, volgt ze deze weken ook de verrichtingen op het WK. ,,Ik houd van voetbal en ben er trots op dat zo’n groot toernooi nu in Qatar wordt gehouden.”