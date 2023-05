Giertank gevuld met 8 ton poep valt om • Activisten demonstreren bij Hoge Veluwe

STRIJD OM PARKEERPLAATSEN: 'GEEN PARKEERVERGUNNING? DAN VERKOOP IK HET HUIS’ | In Nijmegen, Arnhem en andere steden wordt de auto steeds verder naar de rand gedrukt. Parkeren kost ruimte en die is schaars en duur. Bij nieuwe woningcomplexen wordt het aantal parkeerplaatsen fors teruggeschroefd of zelfs helemaal geschrapt. Maar: ,,De autovrije stad is wensdenken.”

AZ-FANS NIET WELKOM BIJ NEC NA RELLEN | NEC-AZ wordt zondag zonder uitpubliek gespeeld. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls heeft de komst van de AZ-fans verboden naar aanleiding van de rellen bij AZ-West Ham United van afgelopen donderdag.

23-JARIGE MAN OMGEKOMEN BIJ ONGELUK IN ARNHEM | Bij een eenzijdig ongeluk op de kruising van de Eldenseweg en Batavierenweg in Arnhem is één persoon overleden. Het gaat om een 23-jarige man uit Arnhem. Dat maakte de politie bekend.

HET LEVEN ALS NEDERLANDER IN RUSLAND: ‘VAN DE SITUATIE IN OEKRAÏNE MERK JE NIETS’ | Toen Rusland vorig jaar Oekraïne binnenviel, verlieten honderden Nederlanders het land van Poetin. Slechts een handjevol bleef. Waarom? En hoe is het leven tussen de Russen in oorlogstijd? ,,Mijn vrouw werkt hier voor Heineken, van ons gezamenlijke salaris kunnen we lekker leven.’’

ZIJN CLUB KAMPIOEN ZIEN WORDEN EN DAN STERVEN: DAT WAS HET PLAN VAN AD, MAAR HIJ STIERF EEN DAG TE VROEG | Feyenoord kampioen zien worden en dan sterven. Dat was het plan voor Ad van der Steen, die leed aan terminale blaaskanker. Maar de supporter stierf een dag te vroeg, pal na zijn laatste gesprek met deze site in het ziekenhuisbed.,,Hij is als een kind zo blij in slaap gevallen.”

BRAND IN CLUBHUIS VAN NIJMEEGSE VOETBALVERENIGING MOGELIJK AANGESTOKEN | In het clubhuis van de Nijmeegse voetbalvereniging SV Orion woedde zaterdagochtend een grote brand. Het vermoeden is dat er eerst is ingebroken en het vuur daarna is aangestoken. De impact voor de club is enorm. ,,Dit is verschrikkelijk”, zegt voorzitter Tom Smit.

ACTIVISTEN DEMONSTREREN BIJ DE HOGE VELUWE: ‘PARK IS EEN DIERENTUIN MET HEK ER OMHEEN’ | Activisten blokkeerden zaterdagmiddag tijdelijk de ingang van het Nationale Park de Hoge Veluwe, bij Otterlo. Ook spoten ze leuzen op de weg: ‘hekken weg, alle dieren vrij’, gevolgd door hartjes.

ARNHEM VRAAGT REGERING OM VAN KETI KOTI EEN NATIONALE FEESTDAG TE MAKEN | Maak van 1 juli, de dag waarop wordt stilgestaan bij het afschaffen van de slavernij (Keti Koti) een nationale feestdag. Met die oproep kwam wethouder Maurits van de Geijn namens het Arnhemse gemeentebestuur bij de opening van het Keti Koti Festival in Arnhem.

MEISJE OVERLIJDT BIJ ONGEVAL MET KAMPIOENSWAGEN VAN MEISJESVOETBALTEAM | Bij een ongeluk in Yerseke in Zeeland is zaterdagmiddag een meisje om het leven gekomen. Het slachtoffer stond op een kampioenswagen en is van deze praalwagen gevallen, zegt de secretaris van Voetbal Vereniging Yerseke. Het meisjesteam van de club zou vanwege het behaalde kampioenschap een ereronde door het dorp maken. ,,Dit is een vreselijk drama”, treurt voorzitter David Bakker van de VV Yerseke.

PRINSES ALEXIA FEEST MET OUDERS IN WALES | Prinses Alexia (17) is klaar met haar examens op het UWC Atlantic College in Wales en hoort begin juli of ze daadwerkelijk geslaagd is. Het uitvliegen van de leerlingen van de school wordt in Wales gevierd met de traditionele Leavers Celebration. Daarbij waren zaterdag ook Alexia’s ouders koning Willem-Alexander en koningin Máxima en prinses Ariane aanwezig.

BURGEMEESTER HELEMAAL KLAAR MET MISDRAGINGEN VOETBALPUBLIEK: ‘SPELEN MET LEEG UITVAK IS EEN OPTIE’ | Moet een voetbalwedstrijd na iedere beker bier of rookbom die op het veld gegooid wordt, gestaakt worden? Die vraag stelt burgemeester Mark Boumans zich nadat hij vrijdagavond plotseling een beroep moest doen op agenten uit andere gemeenten toen duidelijk werd dat supporters van FC Den Bosch in Doetinchem niet van plan waren zich te gedragen.

CORNELIA DRAAIT AAN HET WIELTJE EN STERFT: ‘IK DENK OOK STEEDS, WAT DOE IK HIER NOG?’ | Alles is gezegd. Het is tijd om te gaan. Het infuus met het middel dat haar zal doen sterven is aangesloten in de arm van Cornelia (73). Ze draait aan het wieltje, sluit de ogen. En sterft.

ZEVEN BOETES EN ÉÉN RIJBEWIJS INGEVORDERD NADAT GIERTANK MET 8 TON POEP OMVALT | Een omgevallen giertank in Amersfoort heeft de politie zaterdag flink wat hoofdbrekens bezorgd. Niet alleen moest de drukke Kwekersweg/Ringweg Koppel uren worden afgesloten,maar ook lapten automobilisten alle regels aan hun laars.

BLINDE AHMED (31) LEEFDE IN OORLOGSGEBIED EN DREIGT NU ZIJN VEILIGE HAVEN KWIJT TE RAKEN | Ahmed Alsemeirie (31) kwam met één doel naar Nijmegen: social work studeren, om zo gehandicapten in oorlogsgebied te helpen. Als blinde bewoner van de Gazastrook weet hij hoe moeilijk het daar is. Maar nu is zijn geld op en dreigt hij zijn kamer kwijt te raken.

JONGEN ERNSTIG GEWOND AAN HOOFD NA VAL VAN FIETS IN LUNTEREN | Bij een eenzijdig ongeval aan de Postweg in Lunteren is zaterdagavond rond 18.40 een kind gewond geraakt aan zijn hoofd. De jongen zou bij zijn zus achterop de fiets hebben gezeten toen hij viel en vervolgens met zijn hoofd op het fietspad terecht kwam. Een traumahelikopter werd opgeroepen.

