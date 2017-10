Gijs van Dam heeft iedereen een grote dienst bewezen

Het was onvermijdelijk natuurlijk. Nadat afgelopen weken vrouwen en een enkele man over elkaar heen buitelden om de hashtag metoo te claimen en om in kranten en in talkshows eens uitgebreid te vertellen wat hen was overkomen, zat er gisteravond een dader aan tafel in Pauw.

Ik heb overwogen om het woordje ‘vermeend’ er tussen te typen, maar wat heeft het voor zin? Sinds vorige week ziet het hele land tv-producent Gijs van Dam toch als die bruut die Jelle Brandt Corstius tijdens zijn stageperiode bij Villa BvD in het Kurhaus heeft verkracht. Dat was nou ook precies de reden waarom hij ervoor had gekozen om bij Pauw zijn verhaal te doen, zei hij: ,,Ik ben standrechtelijk geëxecuteerd, zonder vorm van proces, met een gelogen verhaal.’’ Van het laatste deel van die zin weet ik als buitenstaander niet of het klopt en daar blijf ik lekker buiten. Maar dat eerste deel, daar is geen speld tussen te krijgen. Zelfs het NOS Journaal vond het nodig om na Pauw meteen met een item te komen: ‘Gijs van Dam ontkent verkrachting Jelle Brandt Corstius’. Hoe bizar.

Op meerdere fronten heeft Gijs van Dam zijn collega’s in Hilversum, ons journalisten en het hele land een grote dienst bewezen. Door daar te gaan zitten, toonde hij glashelder aan hoezeer de #metoo-hype afgelopen weken is ontspoord. Overal, in kranten, op tv, op de radio, konden ‘slachtoffers’ ongehinderd hun verhaal doen. Sterker nog, je voelde als medium dat je ‘achterliep’ op de concurrenten als je niet op zijn minst ook een vrouw had die een bekende dader met naam en toenaam aan de schandpaal nagelde. Er werd in veel gevallen ook gewoon een foto van diezelfde ‘dader’ getoond.

Quote Gijs van Dams relaas – of het nou de waarheid was of niet – maakte glashelder hoe complex deze zaken in elkaar steken Het journalistieke basisprincipe van hoor en wederhoor werd compleet overboord gegooid. Net als de ongeschreven regel dat er op zijn minst een aangifte moet liggen om aandacht te besteden aan een zedenzaak. Sterker nog, wie durfde te opperen dat er altijd twee kanten aan een verhaal zitten, werd meteen (digitaal) gelyncht. Alle mannen die ooit bij BvD hebben gewerkt, waren vogelvrij. Je wilt niet weten hoe vaak ik één gerenommeerde naam met stelligheid heb horen noemen als dader, terwijl die er dus helemaal niets mee te maken had. Ja ja, met deze zaak misschien niet, hoor je eenieder nu denken. Maar wie weet welke beerput nog opengaat.



Gijs van Dams relaas – of het nou de waarheid was of niet – maakte glashelder hoe complex deze zaken in elkaar steken. Die horen niet aan een talkshowtafel beslecht te worden, maar in de rechtszaal.

Tijdens het kijken voelde ik me thuis op de bank min of meer gedwongen om een kant te kiezen in een zaak waar ik helemaal niets van weet en graag buiten wilde blijven. Dat voelt onprettig, een beetje vies zelfs. Misbruikt zo u wilt.

