‘Gillende meiden, alsof ze vermoord worden!’ Buren zijn overlast drukke jongerencamping in Ommen zat

Ook deze vakantie blijven veel tieners in Nederland. Voor veel jongeren betekent dat een vakantie in Giethmen bij Ommen. Vanaf het weekend is het er topdrukte. ,,Dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Duizend gasten per dag’’, zegt campingeigenaar Jan Volkerink opgetogen. Maar bewoners van het naburige bungalowpark balen: ,,We komen voor onze rust. Niet wéér die herrie!’’