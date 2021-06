‘Glamperen’ voor 1000 euro per week en appartementen van een miljoen: de Veluwezoom is een oord van weelde geworden

Medisch specialist Shoko Vos (32) zag de advertentie voor camping Buitenplaats Beekhuizen in het wachtkamertijdschrift ‘Arts en Auto’. Zo komt het dat zij nu samen met haar man Chris van Run (34) en hun twee kinderen Tobias (4) en Tibbe (1) vakantie viert in een XL-lodgetent in de bossen bij Velp. Heerlijk met een veranda voor de deur, een volledig ingerichte keuken onder het tentdak en een luxe douchecabine.



De Veluwezoom bij Velp en Rozendaal is de laatste jaren steeds meer het terrein geworden van de mensen die het kunnen betalen. Dat begon in 2007 met de bouw van het reusachtige en chique restaurant The Hunting Lodge op de Smidsberg bij kasteel Rosendael, op de plaats waar eerder een klein restaurant met dezelfde naam had gestaan. Kort erop ging de naastgelegen historische, maar uitgewoonde feestzaal Résidence Roosendael tegen de vlakte om plaats te maken voor appartementen van een miljoen of veel meer.