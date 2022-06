Gloednieuwe loods van aanmaakblokjesfabriek gaat in vlammen op, NL-alert verstuurd

met video | updateOISTERWIJK - Bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up in Oisterwijk woedt maandagochtend opnieuw een hevige brand. De gloednieuwe opslagloods is daarbij verloren gegaan. Ook een naastgelegen bedrijfspand lijkt meegesleurd te worden in de vlammenzee. Vanwege de bluswerkzaamheden is het treinverkeer tussen Tilburg en Boxtel stilgelegd. Een NL-Alert is verstuurd.