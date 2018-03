Go Ahead Eagles mag niet de dupe worden van een paar doorgedraaide fans

update Voorzitter GA Eagles: we schamen ons diep voor gedrag supporters

23:25 De leiding van Go Ahead Eagles heeft geen goed woord over voor de excessen van zondagmiddag in de Adelaarshorst. Daarbij werden spelers van De Graafschap na de 0-4 winst in Deventer geschopt en geslagen door supporters. Zeven zijn er aangehouden.