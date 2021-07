God gaf Henri een nieuw leven: ‘Dit is mijn verhaal, doe ermee wat je wil’

U bent een Tukker, maar zo klinkt u niet.

Lachend: ,,In Enschede spreek ik dialect, maar ik schakel net zo makkelijk over op ABN. We kunnen het interview ook in het Twents doen.”



Laten we het bij ABN houden. U ruilt een beter betaalde managersfunctie bij een groot hightechbedrijf in voor het Leger des Heils. Waarom?

,,Het Leger des Heils was er voor mij toen ik het moeilijk had. In 2016 belandde ik na een scheiding in de put, zo diep dat ik mijn eigen kinderen niet meer zag. Hoewel ik gelovig was, raakte ik letterlijk van God los. Ik gebruikte drugs om te vluchten voor mijn verdriet en werd depressief.



Begin 2018 was ik op, echt op. Ik belde de huisarts en zei dat ik een einde aan mijn leven wilde maken. Ik vertelde ook dat ik gebruikte. Dat was belangrijk: eindelijk gaf ik toe dat ik een probleem had. Daarna nam ik contact op met vrienden die ik nog kende van de baptistenkerk in Enschede. Met hen heb ik gebeden.”



Hielp dat?

,,De dag nadat ik met mijn vrienden gebeden had, knielde ik thuis voor de Heer, met gesloten ogen. In mijn geest verscheen een krachtig beeld: een verlicht kruis, met twee doorboorde handen die me een nieuw hart aanreikten. Ik had God losgelaten, maar God mij niet. Hij gaf me een kans op een nieuw leven. Na dat moment heb ik nooit meer gebruikt, zelfs nooit meer de behoefte gevoeld.”