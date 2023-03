Goed dat er eindelijk veel aandacht is voor ongepast gedrag op de werkvloer

Duitser veroor­zaakt met Hummer zwaar ongeval en laat niets meer van zich horen: enorme impact

Op de weg tussen Vreden en Winterswijk ging het op 1 maart 2020 vreselijk mis. Een 61-jarige Duitser kwam met zijn gele Hummer uit de richting van Vreden. In een flauwe bocht naar rechts botste hij frontaal tegen een landgenoot die in een Opel Corsa vanuit Winterswijk op weg naar huis was. Van de Corsa was niet veel over.