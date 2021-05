Goed dat er goedkopere Uber-taxi’s in Nijmegen en Arnhem beschikbaar zijn

CORONA­KAART | Iets meer lucht voor ziekenhui­zen in de regio, besmettin­gen dalen fors

16:13 NIJMEGEN - Een daling van het aantal besmettingen in deze regio is ingezet. Na weken van stijging, daalt het totale aantal besmettingen van deze week flink. Er werden in zeven dagen tijd 4600 besmettingen gemeld. Vorige week waren dat er nog meer dan 5.000.