Goed dat Trump Noord-Korea stevig aanpakt

De Graafschap blameert zich met bekernederlaag in Werkendam

19 september WERKENDAM - De Graafschap heeft zich dinsdagavond geblameerd in het KNVB-bekertoernooi. De Doetinchemse eerstedivisionist struikelde in de eerste ronde over tweededivisionist Kozakken Boys. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1, waarna de thuisploeg in de strafschoppenserie aan het langste eind trok.