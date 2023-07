Goed dat zelf meegenomen drank geweerd wordt op de Vierdaagsefeesten

Helaas, het geld is op: en dus liggen de werkzaamhe­den in Heteren per direct stil

Dat de herinrichting van het centrum van Heteren, inclusief de Kastanjelaan, ruim 1,4 miljoen duurder uitvalt dan voorzien was al bekend. Maar omdat dit bedrag pas in september beschikbaar komt, is het werk aan het plein voor het nieuwe Hart van Heteren stilgelegd.