Goed idee om voortaan het voorbeeld van Gerri Eickhof te volgen: Sapperdeflap!

De bioloog kwam ineens met een moeilijk woord, en niet zo’n beetje moeilijk woord, maar zo moeilijk dat het bijna niet uit te spreken viel. Deed hij met opzet om aan te tonen dat het een ingewikkelde kwestie was. Bij het horen van het moeilijke woord zei Gerri Eickhof: ,,Sapperdeflap!” De bioloog vertaalde het moeilijke woord onmiddellijk. Dat moment bedoel ik.



Jongere kijkers zullen gedacht hebben: wat zegt Gerri nú? Maar iets oudere weten natuurlijk dat hij Pipo de Clown citeerde die altijd ‘Sapperdeflap!’ zei wanneer iets of iemand hem verbaasde of verbijsterde zonder dat hij meteen raad wist met die situatie. Dat woord vond ik het enige leuke aan die clown.



Sterk van Gerri Eickhof dat hij het zei. Lijkt me een goed idee voortaan zijn voorbeeld te volgen wanneer iemand iets zegt wat onbegrijpelijk of veel te hoogdravend is, of loos. We spreken dat gewoon met ons allen af. Het kan een ambtenaar achter de balie op het gemeentehuis of een loodgieter zijn, een dokter of een politicus. Wel even kijken of het kan, want dat is natuurlijk niet altijd het geval. Laatst zei een agent nuffig tegen me: ,,U begrijpt dat ik me genoodzaakt voel u te verbaliseren.” Sommige agenten praten zo. Doe niet zo duur, denk ik dan. Ik wou zeggen: toch maar niet sapperdeflap roepen. Maar juist wel!