Goed idee van de VVD om de milieuzones af te schaffen

Wethouder Frings bij afscheid: ‘Vak is veel zwaarder geworden’

21:09 NIJMEGEN - Wethouder Bert Frings (GroenLinks) heeft woensdagavond bij zijn afscheid van de gemeenteraad in Nijmegen gewaarschuwd voor vluchtigheid onder druk van sociale media. ,,Het vak van wethouder is veranderd, veel zwaarder en ingewikkelder geworden. De druk is enorm toegenomen door met name de sociale media.’’