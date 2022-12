Goede voornemens op 1 januari, dat werkt niet

Column Je bent het zelf die op weg gaat naar een nieuw uitzicht

Het is dat vuurwerk me nauwelijks interesseert, anders zou ik me wel verdiepen in hoe het nu precies zit. Het gaat dan om vuurwerk waarvan veel mensen vinden dat het ertoe doet, dus niet van die sterretjes en alles wat daarmee verwant is. Je mag dat vuurwerk wel kopen maar niet afsteken. Ongetwijfeld begrijp ik het verkeerd, maar ik meen dat ik toch in de buurt van de kern van de kwestie ben.

30 december