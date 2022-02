Gokreclames zijn nog lelijker dan de andere reclames die lelijk zijn

Ben blij dat de Tweede Kamer zich gaat bemoeien met de gokreclames, want die zijn nog lelijker dan de andere reclames die lelijk zijn. Vooral de ontspoorde rotzooi over ‘Koning Toto’.



Wat het verzacht, is dat ik terugdenk aan mijn kindertijd. Mijn vader vulde wekelijks de voetbaltoto in. Met kruisjes. Winst, verlies, gelijkspel, die mogelijkheden. Die kruisjes moest je duidelijk en stevig zetten, want het formulier was in drievoud: een exemplaar voor de invuller, een voor de sigarenwinkel waar je het inleverde en een voor de toto zelf. Wat ik niet meer weet, is of er carbonpapiertjes tussen zaten of dat ieder blaadje automatisch carbonpapier was.