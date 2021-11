Gooide jij het roer om? Wij zoeken kandidaten voor onze rubriek!

Voor onze rubriek ‘Het roer om’ zijn we op zoek naar mensen uit de regio die het roer hebben omgegooid. Heeft u uw leefstijl totaal aangepast? Een carrièremove gemaakt? Bent u een andere geloofsrichting in gegaan? Of heeft u qua opvoeding het roer omgegooid? Wat de reden ook is, als u een bijzondere switch in uw leven hebt gemaakt, dan zijn we naar u op zoek!