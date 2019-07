Granaat aan deur toeval? Familie van visbedrijf op Urk wordt al veel langer bedreigd

Beschonken man laat auto staan, wagen gaat in vlammen op

7:04 KERKDRIEL - Een auto die geparkeerd stond bij de Zandmeren bij Kerkdriel is in de nacht van zaterdag op zondag in vlammen opgegaan. Saillant detail: de eigenaar had de wagen laten staan omdat hij had gedronken. Hij zou hem zondag ophalen als hij weer nuchter was.