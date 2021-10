Griepprikken met de zegen van boven: maar waarom en hoe voorkom je dat je griep krijgt?

Is het niet wat vroeg voor de griepprik?

Het is vroeg in het seizoen, een griepprik op 19 oktober. Het aantal antilichamen dat na de prik in het lichaam aanwezig is, is namelijk na vijf maanden te klein om nog voldoende bescherming te geven. Dat betekent dat half maart de griepprik wel zo'n beetje is uitgewerkt, terwijl er jaren zijn dat er dan nog een griepgolf gaande is. Zoals in 2019, toen daar zelfs in de tweede week van april nog sprake van was.