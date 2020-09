Groene deelscooters op eerste dag al op de kop gezet en besmeurd met vla

Aan de Emmaweg is een van de deelscooters op de kop gezet op de stoep, waardoor de groene tweewieler schade heeft opgelopen aan het stuur en het dashboard. Bij de Bergweg is een scooter besmeurd met vla, wat vooral vies is voor mensen die de scooter nog willen gebruiken. Het pak waar de vla in zat ligt op straat.

Ook in Enschede niet vlekkeloos

Hengelo is de tweede stad van Twente en de 13e in Nederland waar de deelscooters beschikbaar komen. Twee maand geleden werden de groene tweewielers, door iedereen per minuut te huren via een speciale app, al gelanceerd in Enschede.