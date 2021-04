Groep 60- tot 62-jarigen moet hier nog wachten op vaccin, terwijl er elders in het land veel doses over zijn

NIJMEGEN - Voor de 60- tot 62-jarigen in onder meer de provincies Gelderland, Noord-Brabant en Limburg is nog geen vaccin beschikbaar en is ook onduidelijk wanneer het er wél is. Terwijl in andere delen van het land huisartsen geen raad weten hoe ze van al hun doses afkomen.

In de drie provincies was in februari en maart alleen voldoende AstraZeneca-vaccin voor de mensen van 63 en 64 jaar (geboortejaren 1956 en 1957). Afgelopen week kregen Noord-Holland, Friesland, Groningen en Overijssel in één keer voor hele groep 60-64-jarigen geleverd.

Huisartsen zagen - na alle berichten over de mogelijke bijwerkingen van het vaccin en het tot twee keer toe tijdelijk gedwongen stoppen met vaccineren wegens onzekerheden daarover - daar dat de bereidheid tot het nemen van een vaccinatie niet zo groot was. Daardoor hadden ze vaak veel doses over en moesten ze er mee leuren om het op te krijgen.

Nog geen nieuw vaccin

Veel huisartsen maakten gebruik van een reservelijst voor de restvaccins, waarop onder meer mensen konden komen staan die wat ouder waren en een gezondheidsprobleem hadden. Nu melden 65-plussers uit Gelderland, Noord-Brabant en Limburg zich bij hun huisarts om ook op zo'n ‘spillagelijst’ te komen. Maar de huisartsen hebben helemaal nog geen nieuw vaccin.

,,We gaan weer van zuid naar noord’’, meldt een woordvoerder van het RIVM. Bij de verdeling van de eerste lading AstraZeneca werd eerst begonnen in Zeeland, gevolgd door Noord-Brabant, Limburg en Gelderland, en die volgorde wordt nu ook weer aangehouden. Maar wanneer er voldoende vaccin beschikbaar is? ,,AstraZeneca heeft afgelopen week maar 40.000 vaccins geleverd’’, zegt de woordvoerder. Wanneer er meer wordt geleverd? ,,Het is nog steeds onbetrouwbaar.’’