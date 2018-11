Groep van 100 jonge brommerrijders intimideert automobilisten en vernielt auto's

TILBURG - Een groep van ongeveer honderd brommerrijders heeft zondagmiddag voor behoorlijk wat overlast gezorgd in het centrum van Tilburg. Ze vernielden volgens de politie auto's die langsreden en schopten en sloegen tegen buitenspiegels. Volgens de betrokkenen zelf is er hoogstens per ongeluk een autospiegel gesneuveld.

De vernieling vond plaats bij meerdere auto's in het centrum van Tilburg, zo meldt de politie op Facebook. Eén van de automobilisten deed aangifte.

De politie zag de jongeren na een melding bij het Avia-tankstation aan de Noordhoekring staan. Zodra de jonge brommerrijders - de politie spreekt van kinderen - de agenten zagen aankomen, vluchtten ze direct. Sommigen hadden hun kenteken afgeplakt of afgebroken.

Een kleine groep ontkwam niet meer aan de politie, onder andere doordat agenten de contactsleutels uit het slot haalden. Eén van de brommerrijders had een camera bij zich. Mogelijk kan de politie iets met de beelden die daarop staan. Ze worden onderzocht; met beelden van strafbare feiten kan de politie de overlastgevers mogelijk alsnog opsporen of een boete geven.

Beelden op Youtube

Er zijn meer beelden van de meeting, zoals de jongeren het zelf noemen. Op Youtube circuleert een video van de groep, waarop te zien is hoe ze vanuit Goirle richting het centrum rijden. Onderweg stoppen ze op een parkeerplaats, waar wheelies worden getrokken. Verder wordt hard over de Schouwburgring gereden, richting Gio's Eethuis en de Avia, die tegenover elkaar liggen.

,,We moesten daar tanken‘’, zegt Giorgio Groeneveld, die mee reed in de tocht. Dat deden ze bij Avia omdat zijn zijn Eethuis daar volgens hem goede banden mee heeft. Alle aantijgingen van de politie spreekt hij tegen. ,,Er is helemaal geen sprake van vernieling. Ik vond de politie juist intimiderend, zoals ze met hun hand op hun pistool naar onze scooters liepen.‘’

Kort van tevoren afgesproken

Het was volgens Groeneveld (23) de eerste meeting waar hij bij was. Of er eerder zulke grote brommerritten zijn gemaakt in Tilburg, weet hij niet. ,,Zoiets wordt niet vooraf gepland. Het was gewoon een groep vrienden die een ritje wil maken‘’, zo zegt hij. Sommigen waren collega's van Gio's Eethuis, sommige anderen kende hij niet. ,,Naar mijn idee hebben we geen overlast veroorzaakt. Misschien is er door de drukte per ongeluk een spiegel kapot gegaan, dat kan.‘’

De meeting zou na het tanken eigenlijk nog doorgaan. Een echte bestemming had de groep niet, de jongeren - met de gemiddelde leeftijd van rond de 18 jaar - wilden gewoon rondrijden. Dat er kentekens waren afgeplakt, heeft Groeneveld naar eigen zeggen niet gezien.

Zijn moeder, Ligia Ramautarsing, blijft ook achter hem staan. ,,Er is overal cameratoezicht. Daarop zal te zien zijn dat er geen opzet in het spel was. Als er iets kapot is gegaan, is dat door de drukte gekomen‘’, zegt ze.

Mensen die de groep hebben zien rijden denken daar echter anders over, zo laten ze onder andere op Facebook weten. ‘Ik heb alleen bij de AH Dalem de groep gezien, dus als ze zich de hele route zo gedragen hebben heeft de agent prima opgetreden!’, zegt Wim van Baast op Facebook.

Volledig scherm Politie bij de Avia, waar de groep stond te tanken. © Screenshot video

Sleutels afpakken

Het eerste optreden van de politie is door de jongeren zelf vastgelegd. Te zien is hoe jongeren het terrein van het tankstation oprijden en de sleutels afpakken van de eerste scooters die ze zien. Andere scooterrijders gaan er direct vandoor.